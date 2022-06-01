شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء بكورنيش المعادى تصلى قداس عيد دخول العائلة المقدسة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كنيسة السيدة مريم العذراء صباح اليوم الأربعاء، بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وذلك وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة من ارتداء الكمامات والحرص على التبادل الاجتماعى.

وتعتبر كنيسة السيدة العذراء مريم إحدى مسارات العائلة المقدسة فى مصر، حيث يوجد بها السلم الذى عبرت منه العائلة المقدسة وركبت من خلاله مركب فى النيل وذهبت إلى صعيد مصر.

ويوجد داخل الكنيسة أيضا أيقونة تمثل حياة السيدة العذراء وأوانى المذبح، وكذلك الكتاب المقدس مفتوح على الأية "مبارك شعبى مصر" وخريطة العائلة التي تبدأ من العريش وحتى دير المحرق، كما يوجد داخلها صحن الكنيسة أيقونات يرجع تاريخها من 4 إلى 6 قرون تمثل الرسومات بطريقة قبطية.