شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات اليمنية بعد توقف 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي تضمنت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم IYE 600‪/1 من طراز A330/A320 قادمة من مطار صنعاء، وعلي متنها 77 راكبا، و تم استقبالهم من خلال مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة لاجراءات الركاب القادمين على متن الرحلة

ومن المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية اليمنية، عائدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، الأربعاء، ومخطط أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.