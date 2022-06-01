شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات× 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم.
ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية.
ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.
ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.
ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0.
ـ المدارس الرسمية لغات يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى.
ـ تشمل اللغة الثانية "الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والإيطالية والأسبانية.
ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية كونكت بلس.
ثانيا المدارس الرسمية المتميزة للغات.
ـ كثافات أقل.
ـ يبدأ تدريس اللغة الثانية فيها بداية من الصف الرابع الابتدائى.
ـ تشمل اللغات الأجنبية الثانية وهى" الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والايطالية والأسبانية.
ـ تهتم باكتشاف الطلاب الموهوبين فى الرياضيات والأنشطة أيضا.
ـ مصاريف المدارس الرسمية المتميزة أعلى من الرسمية لغات.
ـ قد تصل مصروفاتها لقرابة 4 آلاف جنيه كحد أقصى.
ـ توجد أكثر من 100 مدرسة رسمية متميزة تقدم خدمة تعليمية متطورة.
ـ سن القبول فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة يبدأ من 4 سنوات.
جدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت اليوم الأربعاء التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة حتى 30 يونيو الجارى، حيث يتم التقديم إلكترونيا على موقع المديريات.