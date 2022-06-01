شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
- يبدأ التسجيل الالكتروني بداية من اليوم 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022.
- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى: (emis.gov.eg)
- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.
- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.
- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.
- عقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.
- يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونى.
- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم.
- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.
- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية.
- يتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.
- متاح لولى الأمر التقدم على اكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.