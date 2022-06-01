شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022,2023 وفق الضوابط والخطوات التالية:

- يبدأ التسجيل الالكتروني بداية من اليوم 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى: (emis.gov.eg)

- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.

- عقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.

- يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونى.

- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم.

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية.

- يتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

- متاح لولى الأمر التقدم على اكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.