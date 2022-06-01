شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحسب فائدة شهادة بنك ناصر بعائد 15% سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح بنك ناصر الاجتماعى شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوى و14% شهريا، وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار فى سياسته نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتنشيط الفكر الادخارى.

ويصرف عائد الشهادة الادخارية ذات عائد 15% بشكل سنوى، أما حال صرف العائد كل ثلاثة أشهر يكون 14.25%، وحال الصرف شهريا بعائد 14% من قيمة الشهادة.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك، مؤكدا أنه فى ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة خاصة ذوى الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالى ولتحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى فى ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و14.25% شهريا .

كما تقرر الإبقاء على أسعار التمويلات النقدية كما هى بدون تعديل يقدم البنك مجموعة متنوعة من التمويلات باسم "حاضر" والتى دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي لموظفي القطاع العام والخاص وموظفي البنوك وأصحاب المعاشات بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء و التيسير على العملاء فى أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كل احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل .

وحال وجود أى استفسار عن الشهادات يتم الاتصال بخدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذى خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعى البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء، فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها .

جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعى يقدم أيضا أعلى عائد تنافسى فى السوق المصرفية على حسابات التوفير، حيث قام البنك فى العام المالي 2020-2021 بمنح عائد 8%، وذلك بعد تسوية إيرادات العام، ويتم فتح الحساب اعتبارا من سن 16 عام بحد أدنى 500 جنيه، ويتم احتساب العائد بداية الشهر التالى للإيداع.

كما يمكن الاقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبه العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلى للعميل "ميزة الذكية" لكل عملاء البنك والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارف الآلي المرتبطه بالشبكة القومية للمدفوعات، بالإضافة إلى عمليات المشتريات من خلال التجار كذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية والخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها البنك.