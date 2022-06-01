شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تشغيل أولى مراحل خط الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالى، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق للمرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

وأشار المصدر إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودى.