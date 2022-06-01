شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بزياد الدعم المخصص للارتقاء بالخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للارتقاء بالخدمات التعليمية، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للارتقاء بالخدمات التعليمية.

وأيد 86% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للارتقاء بالخدمات التعليمية، بينما عارض 14% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للارتقاء بالخدمات التعليمية.



