"الصحة" توفر كواشف تشخيص جدرى القرود وتوزع دليل تعامل على المستشفيات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، توافر الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدري القرود بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية ومسئولي الترصد بالمحافظات على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم رصد أى حالات في مصر حتى الآن، كما تم عمل دليل إرشادى للتعامل مع المرض وتم توزيعه على مديريات الشئون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكداً العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن جدرى القرود لا يتحور، وهو فيروس من نوع DNA وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق مع مصدر العدوى، وتابعت: "نمتلك تطعيمه وأبحاثا عليه منذ زمن طويل".