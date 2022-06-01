شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على قرض "مشروعك" من التنمية المحلية بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، وساهم المشروع منذ انطلاقه حتى الآن فيما تنفيذ ما يقرب من 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل.

"الخليج 365" يوضح فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

- تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع.

- تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

- تتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.

- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك" يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"، بدأ في الربع الثانى من عام 2015، لإحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن دفع عجلة الاقتصاد، وساهم المشروع في توفير وتشغيل الشباب في المحافظات المصرية عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث يوفر فرص عمل وإنشاء مشروعات تساهم في زيادة المعروض بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

ويتواجد المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.