شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التقدم لأولى ابتدائى لمن وصل سنهم 6 ورياض الأطفال 4 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس "الرسمية" ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الرسمي والرسمي لغات"، خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

وحددت الوزارة سن التقدم للصف الأول الابتدائي ألا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات)، على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت أنه يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه خلال فترة التقدم الإلكتروني، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.