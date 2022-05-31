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عوض تاج الدين: لم نصل إلى صفر إصابات بفيروس كورونا فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن البلاد ما زالت بها إصابات بفيروس كورونا، ولكن الإصابات بنسبة قليلة.

 

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، أن الوباء موجود، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن القول إنه تم الوصول لـ صفر إصابات.

 

ولفت إلى أن جدري القرود هو مرض قديم وشديد، ويتسبب في الوفاة ولكن بعد التطعيم تم القضاء عليه في عام 1980، ولكن هذا الوباء ظهر من جديد ويبدأ بمشكلات في التنفس.

 

وأشار إلى أن المرض يتنشر وينتقل ولكن نسبة الوفاة به قليلة، وكشف أنه حتى هذه اللحظة لن يتحول إلى وباء عالمى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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