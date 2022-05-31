شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموقع الرسمى لمؤتمر المناخ cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مصر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤتمر الأطراف الـ cop27، كدولة مضيفة لمؤتمر المناخ الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، حيث يضم الموقع التفاصيل الكاملة للأهداف الأربعة الرئيسية للمؤتمر التي سيتبنها مؤتمر المناخ وهى التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون.

كما ضم الموقع أيضا مقدمة عن كيفية معالجة أزمة المناخ والإجراءات الجماعية المطلوبة سواء على الصعيد العالمى أو على أرض الواقع، كما تضمن نبذة مختصرة عن الـcop واتفاقية الأطراف للأمم المتحدة للمناخ، مع شرح وافى لأهداف مصر ورؤيتها، والنتائج الموضوعية الشاملة والطموحة، التي تتناسب مع التحدي القائم على العلم، وتسترشد بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقات والقرارات والتعهدات والالتزامات، من ريو 1992 إلى جلاسكو 2021.

كما تضمن الموقع الإلكتروني التأكيد أن مصر تسعى إلى تسريع العمل المناخي العالمي من خلال الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسب، نحن ندرك أن "الانتقال العادل" يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وتضمن الموقع الرسمي الإلكترونى نبذة عن تراث الكوب في أفريقيا تحت شعار "أفريقيا مصممة على إظهار ريادتها في العمل المناخ".

وتحت عنوان إنه مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 ، نشر الموقع الإلكترونى نبذة عن المؤتمر وتولى مصر رئاسته كالتالى: "تتولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي، بينما نقترب من COP27 ، نحن ملتزمون بدعم عملية شاملة وشفافة ومدفوعة من قبل الأطراف لضمان اتخاذ إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن الموقع اإالكترونى الرسمى للمؤتمر صادر بالغة الإنجليزية، ويضم كافة التفاصيل عن المؤتمر وطرق الحصول على التأشيرات وحجز تذاكر الطيران والفنادق.