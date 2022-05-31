شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل إلكترونيا لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم أن يتم فتح الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ( www.alex-edu.com أو http://www.kg-alex.com ) لتسجيل بيانات الأطفال الذين تنطبق عليهم ضوابط وقواعد القبول برياض الأطفال الرسمي لغات لمدة شهر اعتبارا من 1 / 6 / 2022 حتى 30 / 6 / 2022 من واقع شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل وتسجيل الرغبات التي تصل إلى 20 رغبة ، حيث يحتوي الموقع على طلب الالتحاق وإقرار ولي الأمر وأسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية، ويتم القبول بالمدارس وفق السن والكثافة والرغبات ويتم القبول حسب الأكبر سنا.

هذا وقد أوضح الشريف أن التقديم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي أو الصف الأول الابتدائي يبدأ التسجيل إلكترونيا على بوابة مركز المعلومات بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من 1 / 6 / 2022 حتى 30 / 6 / 2022 ويمكن لولي الأمر تسليم الملف الورقي بعد إعلان نتيجة القبول في الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 7 / 2022 على أن يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية ملعمة رياض أطفال ومسئول شئون طلبة ومسئول وحدة المعلومات بالمدرسة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ويتم الالتزام بالتوزيع الجغرافي ومراجعة السن وكافة ضوابط القبول وحظر تحصيل أو جمع أية تبرعات مالية أو عينينة من أولياء الأمور.

ومن جانبها، أكدت وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تقرر تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مركز المعلومات وتوجيه رياض الأطفال والتعليم الخاص والتعليم الابتدائي والمدارس الرسمية لغات وشئون الطلبة والإحصاء والتطوير التكنولوجي لمتابعة خطوات وإجراءات التنسيق لمرحلة رياض الأطفال رسمي عربي ولغات والصف الأول الابتدائي والالتزام بكافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذات الشأن.

كما أشارت نادية، أن التحويلات تبدأ مطلع شهر يوليو المقبل وتستمر حتى 15 / 8 وفق الكتاب الدوري 40 المنظم لتحويلات الطلاب من وإلى المدارس ويتم التيسير على أولياء الأمور لتقليل معاناتهم في الإجراءات مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة، على أن يبدأ فحص طلبات التحويل من الأزهر إلى مدارس التعليم العام أول شهر أغسطس وفق البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.