شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار داخل جامعة كزافييه بولاية نيو أورليانز الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم جامعة كزافييه بولاية نيو أورليانز الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأصبحت الشرطة الأمريكية فى ولاية تكساس فى مواجهة انتقادات قوية، بعدما كشف الجدول الزمنى لأحداث مذبحة مدرسة روب الابتدائية عن تأخر الضباط فى التعامل مع مطلق النيران داخل المدرسة، والذى ظل ساعة كاملة بداخلها قبل أن يتم قتله.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن المسلح الذى نفذ إطلاق النار الدموى فى تكساس يوم الثلاثاء الماضى، كان يجول خارج المدرسة لمدة 12 دقيقة، ودخل دون أن يواجه أى تحدى، وأمضى ساعة قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن، بحسب ما قالت السلطات، فى تعديل للتفاصيل فى الخاصة بالمذبحة، مع انتقاد بعد الآباء لطريقة استجابة الشرطة للحادث.