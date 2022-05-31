شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبى: مصر شريك رئيسى يحقق التوازن فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوليفر فارهيلي مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، إن هناك تعاون مشترك منذ 15 سنة مع مصر في مجال المياه، تم خلالها تخصيص 500 مليون يورور فى صورة منح لا ترد للاستثمار في المياه، وتستهدف تحسين مستوى المعيش لنحو ١٢ مليون شخص، كما تم خلق ٢٥ ألف فرص عمل من هذه الاستثمار، و600 ألف فرصة عمل قصيرة المدى.

جاء ذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بتكلفة 287 مليون يورو.

وأكد مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، أن مصر شريك رئيسى وقوى في تحقيق التوازن بالمنطقة ومن المهم مساعدته في مواجهته التحديات التي تؤثر على العالم كله.

وعبر أوليفر عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الاستثمار الاقتصادي التي شارك في وضعها منذ 6 أشهر في زيارته السابقة لمصر، والتي أصبحت واقع الآن وليست مجرد أملًا، وتمثل تحركًا فى إعادة تنشيط العلاقات والتعاون طويل المدي مع مصر وخاصة التعاون في قطاع المياه.

ولفت أوليفر إلى أن إدارة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها تمثل لمصر المستقبل، والاتحاد الأوروبى لا يدعم فقط توفير المياه والاستدامة لها، ولكن السعي لنمو اقتصادى في هذا القطاع من خلال توفير فرص عمل، من خلال مشروعات مستمرة.

وأوضح أوليفر أن مسألة الأمن الغذائي في مصر محورية، لأنها تخلق الفرصة لزيادة إنتاج الغذاء، والاتحاد الأوروبى يوفر المساعدة من خلال التغلب علي الفجوات التي تواجهها مصر والمنطقة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وخصص ١٠٠ مليون لتوفير القدرات لتأمين الغذاء.

على صعيد آخر، أعلن فارهيلى، دعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر في قضية الهجرة واستضافتها اللاجئين من سوريا وليبيا، مشيرًا إلى أن العمل الجاد الذى تقوم به مصر يساهم في استقرار أوروبا.