شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار بيئية لصناعة التبغ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل احتفالات باليوم العالمى للبيئة، الذى لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا عن مساهمة صناعة التبغ وتأثيرها على قضية تغير المناخ.

خلال هذا التقرير يتم رصد أبرز الأضرار البيئية لصناعة التبغ وأهمها تأثيره في قضية تغير المناخ التي باتت قضية عالمية تحتاج لتضافر الجهود في القضاء عليها...

1-تساهم صناعة التبغ في إهدار الموارد، كما تساهم في تدمير النظم البيئية.

2- تؤدى صناعة التبغ إلى تدمير نحو 3.5 مليون هكتار من الأراضى الزراعية التي يتم فيها زراعة التبغ كل عام، حيث تتدهور التربة وتنعدم قدرة الأرض على انتاج أي محاصيل أخرى.

3- كما يساهم زراعة التبغ فى التسبب في إزالة الغابات، خاصة في الدول النامية.

4- التبغ له تأثير غير متوازن على الفئات الاجتماعية والاقتصادية بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

5- تؤدى صناعة التبغ الى زيادة انعدام الأمن الغذائى.

6- تؤدى أيضا صناعة التبغ الى كثرة الديون المستمرة للمزارعين والمرض والفقر بين عمال المزارع.

ويذكر أنه احتفلت اليوم الثلاثاء منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للاقلاع عن التدخين2022، تحت شعار "التبغ يهدد بيئتنا"، بهدف زيادة الوعى بين الجمهور بشأن التأثير البيئى للتبغ من الزراعة والإنتاج والتوزيع والنفايات، وفضح جهود صناعة التبغ لغسل سمعتها ومنتجاتها من خلال تسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة.