شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت فودة لكهرباء جنوب القاهرة وتجديد الثقة فى حسام عفيفى لشمال العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء، الحركة الجديدة لرؤساء الشركات بهدف تجديد الدماء، حيث تم تجديد الثقة فى حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة ونقيب مهندسى القاهرة، وذلك بعد نجاحه وإدارته لشركة كهرباء العاصمة الإدارية بجانب رئاسته لشركة شمال.

فيما تم تكليف مدحت فودة رئيسا لشركة جنوب القاهرة وذلك بعد النجاح الذى حققه فى إدارة شركة كهرباء الإسكندرية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اعتمد ظهر اليوم الهيكل الإدارى لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حركة تغييرات بين عدد من رؤساء شركات التوزيع.