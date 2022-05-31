شكرا لقرائتكم خبر عن محاصيل مصر الاستراتيجية آمنة.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " محاصيل مصر الاستراتيجية آمنة.. القطن.. ارتفاع الزراعات لربع مليون فدان بنسبة زيادة 60%.. وتوقعات بوصول المساحة لنصف المليون فدان لأول مرة منذ 15 عاما.. القمح.. الصوامع تتسلم 167 ألف طن فى بنى سويف.. توريد 128 ألف طن بالقليوبية.. 131 ألف طن بأسيوط.. و40 ألف طن فى دمياط

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