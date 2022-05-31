شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل تصوير جوى يرصد تقدم أعمال تنفيذ مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات.

وكان وزير النقل تفقد الحوض الجاف والقزق الميكانيكي بميناء الإسكندرية، حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية، مثل ورش إصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية، حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، حيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكية على الرصيف.

بعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية، وتم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتشتمل الخطة على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الأحجام - معدات اللحام بأنواعها -الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش، الأحواض الجافة، الاحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات).