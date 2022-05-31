شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية بعائد 15% سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، والاستمرار في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الادخاري.

ونجح البنك في تحقيق التكامل في خدماته والوصول الي الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبه للادخار وطرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول وبنك كل المصريين، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السايق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة اساس.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة وتقديم كل انواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



رئيس الوزراء يوجه بقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية بالساحل الشمالى امتنعت عن سداد مستحقات الدولة.. صور رئيس الوزراء يوجه بقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية بالساحل الشمالى امتنعت عن سداد مستحقات الدولة.. صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية فى منطقة الساحل الشمالي، واقعة فى الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.



رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.



المترو: تأخير موعد قيام القطارات ساعة يوميا من محطة العتبة حتى العباسية المترو: تأخير موعد قيام القطارات ساعة يوميا من محطة العتبة حتى العباسية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول و الثاني وأنه بالتنسيق مع شركة " آر.ايه.تي.بي " ديف للنقل كايرو والمسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلى منصور أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد قيام أول قطار صباحا وآخر قطار مساء فى المنطقة من محطة العتبة حتى محطة العباسية فقط نظرا للبدء فى أعمال الاختبارات الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث ( جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) الأمر الذى يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث فقط بتأخير قيام القطارات لمدة ساعة واحدة فقط على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وقيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الثانية عشر منتصف الليل حتى إفتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة عدلى منصور حتى محطة العباسية فى الإتجاهين بنفس مواعيد التشغيل الحالية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك حتى افتتاح المحطات الجديدة.



وزير الإنتاج الحربى: إنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تعمل بالغاز والبنزين وزير الإنتاج الحربى: إنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تعمل بالغاز والبنزين

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى في جلسة "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27" والتي شهدت أيضاً مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأدارها .

وأعرب الوزير "مرسي" خلال كلمته بالجلسة عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع" الهام والواعد والذي يكلل كل الجهود الحثيثة المبذولة للاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج وربط طيورنا المهاجرة بوطنهم الحبيب مصر، متوجهاً بالتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الدور الحيوى الملموس الذي سمح للجهات التصنيعية المختلفة بالتواصل مع علماء مصر بالخارج من خلال مشوار مؤتمر "مصر تستطيع" الذى بدأته في ديسمبر 2016.

وأشار خلال كلمته بجلسة الصناعة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعتبر واحدة من أكثر الجهات التصنيعية التي استفادت من تلك المؤتمرات حيث تمت المشاركة في النسخ الخمسة السابقة وتشارك الوزارة في 80℅ من جلسات النسخة الحالية.





رئيس الوزراء: الدولة المصرية استثمرت مئات المليارات لخلق بنية أساسية قويةقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن فى استطاعة أى دولة أو رجل صناعة الحديث عن التوسع والصناعة بدون بنية أساسية قوية، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من شبكة طرق قوية وشبكة موانى بحرية وجافة ومناطق لوجيستية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدولة المصرية استثمرت بمئات المليارات من الجنيهات لخلق هذه البينة الأساسية لتجلعنا قادرين على الصناعة وتوطينها، ولإنشاء مجمعات صناعية ضخمة جاهزة.

وتابع: كان لدينا مجموعة من التشريعات من قانون الاستثمار وحماية المنافسة وغيرها من قاعدة تشريعية تجعلنا ننطلق، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم رجال الصناعة، قائلا: سددنا 40 مليار جنيه كمتأخرت ضمن برنامج دعم الصناعات.

وذكر: صادراتنا زادت رغم الأزمة التى يشهدها العالم، مضيفا لازالت بالفعل هناك بعض المعوقات التى تسعى الدولة للتغلب عليها وإزالتها لتشجيع المصنعين وإنشاء المصانع الجديدة.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والإنتاج الحربى ، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، ويأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.



المشدد 10 سنوات لخريج زراعة بالصف عمل طبيب نساء 7سنوات وأجرى عمليات ولادة المشدد 10 سنوات لخريج زراعة بالصف عمل طبيب نساء 7سنوات وأجرى عمليات ولادة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بهتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء، وتزوير محرر رسمى للانضمام لنقابة الأطباء، فى منطقة الصف، بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، والسجن المشدد 7سنوات عن تهمة هتك العرض.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة المتهم " صلاح.م"، حاصل على بكالوريوس زراعة، تهمة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، هو "استمارة الحصول على بطاقة شخصية"، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة بأنه طبيب بشرى مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، فى ارتكاب تزوير المحرر الرسمى، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل هذا الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.



مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون صباح اليوم، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أكدت أن مسيرة الارهابيين في القدس "امتداد مباشر لمنظمات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".



وزيرة الصناعة: أقمنا 17 مجمعا صناعيا لتوفير نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة وزيرة الصناعة: أقمنا 17 مجمعا صناعيا لتوفير نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، عن أهم مؤشرات الصناعة المصرية، موضحة أنه منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022 تم منح 61.253 رخصة تشغيل ، و 4.946 تشغيل و 40.087 شهادة سجل صناعى .

وتحدثت وزيرة الصناعة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات تحفيز للاستثمار الصناعى خلال ال 8 سنوات الأخيرة ، من بينها إقامة 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية بلغ عددها 5.046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة .

يأتى المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والانتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 5جنيهات بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1018جنيها أسعار الذهب اليوم تتراجع 5جنيهات بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1018جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات بالتعاملات الصباحية عقب تراجع 10 جنيهات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1015 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 870 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1015 جنيها.

عيار 24 يسجل 1190 جنيها.

الجنيه الذهب 8120 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.