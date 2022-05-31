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شكرا لقرائتكم خبر عن حلم مصر ومستقبل أفريقيا.. رسائل رئيس الوزراء بمؤتمر مصر تستطيع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركته اليوم في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالصناعة" فى نسخته السادسة، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عقّب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال هذا المؤتمر..
ما شهدته مصر من توسع وطفرة فى البنية التحتية ساعد على العمل لمضاعفة صادراتنا
نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة
الدولة ضخت استثمارات بمئات المليارات لتوفير بنية أساسية متقدمة
تحركنا فى مجال تهيئة مناخ الأعمال بتعديل قوانين قائمة وإطلاق تشريعات جديدة
وجدنا متأخرات من عام 2012 لم تُسدد للمصانع ضمن برنامج دعم الصادرات
سددنا نحو 40 مليار جنيه للمصدرين من برنامج دعم الصادرات خلال 18 شهرا
التنمية الصناعية تتولى استصدار موافقات تشغيل المصانع نيابة عن المستثمرين
إصدار رخص تشغيل المصانع الجديدة خلال مدة لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل
تجارة أفريقيا البينية 18% فقط من احتياجاتها مقارنة بـ58% بين دول قارة آسيا
لن يقوم التكامل الأفريقى وزيادة التجارة إلا بوجود بنية أساسية وشبكة طرق
توافر قاعدة بيانات وتحديد مواصفات قياسية عناصر ضرورية تمكن أفريقيا من الانطلاق