شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يصدر أول نشرة إخبارية باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية أول نشرة إخبارية باللغة الإنجليزية يقدمها وعاظ الأزهر الشريف، والتى تستعرض أنشطة المجمع وجهوده على المستوى العلمي والدعوى محليًا وعالميًا.

تأتى هذه الخطوة المهمة فى إطار الدور المهم الذى يعبأ به مجمع البحوث الإسلامية ويسعى من خلاله لتقديم المزيد من الأنشطة التى تحقق الوعى المجتمعى وتواجه كل فكر منحرف ينال من الإسلام وشريعته السمحاء.