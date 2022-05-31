شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لبحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع الخارجية لـ23 متدربا أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى لبحوث المياه دورة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، تحت عنوان الإدارة المتكاملة للموارد المائية ( IWRM) Short Course on Integrated Water Resources Management.
يشارك فى الدورة 23 متدربا من دول قارة أفريقيا 2 من بوروندى و2 من سيراليون و 2 من مالاوى و 4 من بوركينا فاسو و 4 من بنين و2 من الكاميرون ومشارك من جنوب السودان و2 من جزر القمر ومشارك من السودان و آخر من الكونغو الديمقراطية و 1 من غينياكوناكورى و 1 من تشاد.
ويقوم المركز فى إطار متكامل ومن خلال معاهده البحثية ذات الصلة (إدارة المياه - الجوفية - الصرف - المعامل المركزة للرصد البيئى) بالعملية التدريبية، حيث سيلقي المحاضرات عدد من الأساتذه والباحثين بالمعاهد الذين يقدمون خبراتهم إلى المتدربين من الدول الأفريقية المشاركة.