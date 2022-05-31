شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحيرة تصدر قرار غلق إدارى لـ 26 معملا مخالفا للإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بعمل حمله مرور مكثفة أسفرت عن إصدار قرارت غلق إدارى لـ 26 معمل بمختلف الإدارات الصحية.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن المعامل موزعة بواقع 7معامل بدمنهور و5 معامل بالدلنجات و3 معامل بالرحمانيه و3 معامل بكفر الدوار ومعملين بحوش عيسي و معملين بايتاى البارود ومعمل بكوم حماده ومعمل برشيد ومعمل بالمحموديه ومعمل بالتحرير، وذلك لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفة سياسات مكافحة العدوى.

وتابع: أسفرت الحملة عن إصدار غلق إدارى لـ 2 مركز علاج طبيعى وذلك لمخالفه اشتراطات الترخيص وحيازتهم أدوية غير مصرح بتداولها وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك ضمانا لتقديم خدمة صحية مميزة وحرصا على سلامة المرضى.

يأتى ذلك في إطار حرص المديرية على تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي، تأكيدا أنه لا تهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.