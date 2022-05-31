شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لا بد من الاتجاه لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن علينا السعى لاستخدام الموارد بكفاءة، واستغلال الطاقة المتجددة بشتى صورها، وتابعت أن قطاع الصناعة يأتى ضمن الأولويات فى قضايا تغير المناخ، مع قطاعات النقل والمخلفات، وأن انبعاثات مصر أقل من 1% ونحن ملتزمون باتفاق باريس، ولدينا المجلس الوطنى لتغير المناخ فى مصر أطلق استراتيجية التغير المناخى 2050 وهو ما شمل الحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، مع مرور العالم كله بأزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تحت عنوان "الصناعة الخضراء.. الطريق إلى COP27"، بمشاركة المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأدارها الإعلامي أحمد فايق.

وأضافت الوزيرة أن علينا التكاتف للحد من آثار التغير المناخى، بكل أطياف المجتمع، وأن هناك يوم للعلوم والتكنولوجيا وأن هناك يوما للحد من الانبعاثات الكربونية عالميا، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى للحفاظ على صحة أولادنا، والاتجاه إلى مصادر الطاقة النظيفة، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات باستخدام الحلول الرقمية، مع استعداداتنا لمؤتمر المناخ cop27.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة والنقل والصناعة والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.