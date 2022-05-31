شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: افتتاح مصنع بالبحيرة لتصنيع الأخشاب من قش الأرز بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، نهاية العام الجارى، تتويج للجهود التى قدمتها مصر خلال الفترة الماضية فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا التزام الدولة بالاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة المنظمة للمناخ، بدءاً من بروتوكول "كيوتو"، وحتى اتفاقية "باريس" للمناخ، مضيفاً أن مصر ستمثل الدول الأفريقية فى التعبير عن التحديات التى تواجه حماية البيئة، خلال مؤتمر "cop27".

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تحت عنوان "الصناعة الخضراء.. الطريق إلى COP27"، بمشاركة المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأدارها الإعلامى أحمد فايق.

وأضاف الوزير أنه من المقرر افتتاح مصنع بمحافظة البحيرة لتصنيع الأخشاب من مخلفات قش الأرز بنهاية العام الجارى، بما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استيراد الأخشاب، موضحا أن مصر تمتلك استراتيجية لدعم مزيج الطاقة، يحتل فيها إنتاج الغاز الطبيعي مركزاً مهماً فى التحول إلى الطاقة المتجددة، مضيفًا أن مصر تسعى إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 42% بحلول 2035.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة لزيادة الاعتماد على تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف، فى إطار تسارع العالم نحو الطاقة المتجددة، مؤكدا نجاح مصر فى توقيع بروتكولات تعاون مع العديد من الشركات الأجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتسويقه دولياً، مضيفًا أن ارتفاع صادرات مصر العام الماضي، جاء مع توفر الغاز الطبيعي محلياً، وزيادة إنتاج الأسمدة وتصديرها خارجيا.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة والنقل والصناعة والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.