شكرا لقرائتكم خبر عن راجع وذاكر ببساطة.. أقوى ملخصات "البلاغة" للثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فيمكنك متابعه أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسره وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع البلاغة لمنهج اللغة العربية للثانوية العامة ويشمل أقوى ملخص للبلاغة والتي لن يخرج عنها أسئلة الامتحان.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع الخليج 365 وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.