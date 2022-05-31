شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تصدر الدليل الإرشادى للتعامل مع جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة عن الدليل الإرشادي للتعامل مع جدري القرود، وتوزيعه على الكوادر الطبية بمختلف محافظات الجمهورية بعد تدريبهم على طرق التعامل مع المرض مؤكدة توفير الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص جدري القرود داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

استعرضت الوزارة فى الدليل الإرشادي التفريق التشخيصي لـ مرض جدري القرود، وقالت إن طرق نقل جدري القرود هي الاختلاط بحيوان مثل القرد أو النسناس أو إنسان مصاب أو الاتصال الجنسي، وفترة الحضانة تكون من 5 أيام إلى 21 يوما، والأعراض تبدأ بالحمى فى الأيام الثلاثة الأولى، قبل ظهور الطفح الجلدى والإرهاق والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية.

وفيما يتعلق بالطفح الجلدي، قالت الوزارة إن الطفح الجلدي ينتشر بالجسد وتظهر الإصابات غالبا على راحتى اليدين والقدمين، وعن سرعة الإنتشار قالت الوزارة إنها تكون بطيئة، والإصابات تكون عميقة الجذور ومحدودة جيدا وغالبا ما يكون لها نقطة مركزية من السرة وتتطور ببطء إلى الحويصلة ثم البثرة ثم القشرة على مدار فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.

وعن مرض الجدري المائي، أكدت الوزارة أنه ينتقل عن طريق الاختلاط بمصاب عن طريق التلوث بإفرازات وسوائل المصاب، وفترة الحضانة للجدري المائي من 10 إلى 21 يوما، وأعراضه تشبه أعراض مرض جدري القرود ولكن لا يحدث تضم في الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدي يكون أكثر في منطقة الوسط أسفل الجسد ولا يظهر في راحة اليدين والقدمين.

وعن مرض الحصبة، أكدت الوزارة في الدليل الإرشادي، إنه يحدث نتيجة الاختلاط بمصاب أو عن طريق التلوث بالإفرازات، وفترة الحضانة تتراوح بين 10 و 12 يوما، وهو سريع الانتشار على عكس جدري القرود وأحيانا يكون هناك تضخم في الغدة الليمفاوية ولا يوجد إرهاق أو صداع.