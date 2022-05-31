شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقات العسكرية تشارك فى فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواجد فى كافة المحافل الدولية التى تساهم فى إثراء روح الفنون والإبداع ، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى فاعليات إفتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولى فى دورته التاسعة والذى أقيم بجمهورية مصر العربية .

وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الفنية والمعزوفات المتميزة والذى تمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف دول العالم، كما قدمت عدد من المقتطفات الأبداعية التى تمثل تراثنا الثقافى والفنى الراقى .

الجدير بالذكر أن المهرجان يمثل أحد الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، حيث شاركت فيه عدد (43) فرقة متنوعة من مصر ومختلف دول العالم فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، والذى أقيم بمسرح بئر يوسف بقلعة محمد على باشا فى المدة من 21-28/5/2022 تحت رعاية وزارة الثقافة .

وفى سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية فى مراسم إفتتاح وختام البطولة الأفريقية الثانية لمنتخبات الرجال والسيدات للبولينج والتى أقيمت بجمهورية مصر العربية، حيث قدمت عدداً من العروض المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

تأتى مشاركة الموسيقات العسكرية فى تلك الفاعليات تعبيراً عن المستوى الفنى الراقى والمتميز، وتأكيداً على أهمية الأبداعات الفنية ومدى قدرتها على تقارب وتآخى شعوب العالم .