شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا وانكسار الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة 3 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية استثمرت مئات المليارات لخلق بنية أساسية قوية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن فى استطاعة أى دولة أو رجل صناعة الحديث عن التوسع والصناعة بدون بنية أساسية قوية، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من شبكة طرق قوية وشبكة موانى بحرية وجافة ومناطق لوجيستية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدولة المصرية استثمرت بمئات المليارات من الجنيهات لخلق هذه البينة الأساسية لتجلعنا قادرين على الصناعة وتوطينها، ولإنشاء مجمعات صناعية ضخمة جاهزة.

وتابع: كان لدينا مجموعة من التشريعات من قانون الاستثمار وحماية المنافسة وغيرها من قاعدة تشريعية تجعلنا ننطلق، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم رجال الصناعة، قائلا: سددنا 40 مليار جنيه كمتأخرت ضمن برنامج دعم الصناعات.

وذكر: صادراتنا زادت رغم الأزمة التى يشهدها العالم، مضيفا لازالت بالفعل هناك بعض المعوقات التى تسعى الدولة للتغلب عليها وإزالتها لتشجيع المصنعين وإنشاء المصانع الجديدة.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والإنتاج الحربى ، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، ويأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

المشدد 10 سنوات لخريج زراعة بالصف عمل طبيب نساء 7سنوات وأجرى عمليات ولادة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بهتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء، وتزوير محرر رسمى للانضمام لنقابة الأطباء، فى منطقة الصف، بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، والسجن المشدد 7سنوات عن تهمة هتك العرض.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة المتهم " صلاح.م"، حاصل على بكالوريوس زراعة، تهمة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، هو "استمارة الحصول على بطاقة شخصية"، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة بأنه طبيب بشرى مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، فى ارتكاب تزوير المحرر الرسمى، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل هذا الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون صباح اليوم، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أكدت أن مسيرة الارهابيين في القدس "امتداد مباشر لمنظمات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".

وزيرة الصناعة: أقمنا 17 مجمعا صناعيا لتوفير نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، عن أهم مؤشرات الصناعة المصرية، موضحة أنه منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022 تم منح 61.253 رخصة تشغيل ، و 4.946 تشغيل و 40.087 شهادة سجل صناعى .

وتحدثت وزيرة الصناعة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات تحفيز للاستثمار الصناعى خلال ال 8 سنوات الأخيرة ، من بينها إقامة 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية بلغ عددها 5.046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة .

يأتى المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والانتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5جنيهات بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1018جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات بالتعاملات الصباحية عقب تراجع 10 جنيهات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1015 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 870 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1015 جنيها.

عيار 24 يسجل 1190 جنيها.

الجنيه الذهب 8120 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.