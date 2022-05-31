شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرى فى أستراليا يستعرض تقنية تحويل شجر الموز لبدائل خشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رامى عازر، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات الأسترالية، وأحد خبراء مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، عن سعادته بالدعوة للمشاركة فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات وزارة الهجرة.

وتحدث رامى عازر، عن تقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة وتصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء، موضحا أن فكرة التجربة أو المشروع، تتمثل فى صناعة الاقتصاد الأخضر، من خلال تحويل شجر الموز لمنتجات مفيدة، من خلال استخدام الأشجار والأوراق والألياف أيضا.

وأشار رامى عازر إلى أن أفريقيا تمتلك أكثر من 60% من إنتاج الموز فى العالم، موضحا أن التعليم والتدريب، أهم مشكلة تواجه فى مصر، حيث إننا نحتاج لتدريب العمالة قبل دخولهم لسوق العمل، حتى حال كونهم دارسين من قبل.

كما أشار عازر إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له إلى مصر بغرض توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة والنقل والصناعة والانتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.