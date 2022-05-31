شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بتكليف أئمة جدد بعقد مقارئ عامة للجمهور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة الأوقاف، قرار بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم ، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي ، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها:

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال .

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم .

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، فى سبيل استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى الوسطى الرشيد المستنير.