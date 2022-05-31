شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: تاريخ الدبلوماسية المصرية مليء بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرا بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في مائة عام 1922-2022"، وذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام 2021-2022.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن وزارة الخارجية لها لعديد من المواقف و البطولات في حق الوطن، من حيث اتخاذ القرار، مضيفا أن تاريخ الخارجية المصرية مليئ بالإنجازات و الرؤي المشرفة ، مشيدا بمركز دراسات الشرق الأوسط في الاهتمام بالدورات و الندوات التي توثق التاريخ المصري، مشيراً إلي أن المركز دشن كتاب لتاريخ إنجازات العصر الحديث و أنه سيتم مراجعته خلال الفترة المقبلة من بعض مؤسسات الدولة المعنية كهيئة قناة السويس.

وأضاف المتيني خلال احتفالية مرور مائة عام علي إنشاء وزارة الخارجية المصرية وبحضور عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وأشار إلي أن الجامعة ستحتفل قريبا ياليبوبيل الماسي لها، مشيرا إلي أن احتفالية الجامعة بمرور 100 عام على إنشاء وزارة الخارجية يأتي في إطار التقدير للدور القائم و الفعال للوزارة خلال السنوات الماضية و حتى الان، مشيرا الي ان مصر من أكبر الدول التي بها بعثات دبلوماسية خارج مصر بمختلف المجالات.

وأضاف أن وزارة الخارجية نجحت في فتح العديد من العلاقات المتميزة مع مختلف الدول، لافتا الي أن وزارة الخارجية تتميز بالكثير من الكوادر المتميزة في مجال الدراسات الخارجية، مؤكدا أن الجامعة تفتخر أن الدكتور سامح شكري وزير الخارجية الحالي أحد خريجيها المتميزين.