شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يونيه اعتبارا من غدا الأربعاء ، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكافة أنحاء الجمهورية ،لافتا إلى أن عدد مستحقى دعم التموين الآن بعد تنقية البطاقات يبلغ 64 مليون مستفيد، وهم يستفيدون من دعم السلع التموينية ودعم الخبز، فيما يبلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن 71 مليون مواطن.

وتابع الوزير: "عندما بدأنا فى عملية تنقية البطاقات، استأذنت الرئيس فى عدم شطب الخبز عن غير مستحقى الدعم التمويني، وذلك لأن المخابز الحرة لا تغطى كل أطراف الجمهورية، وهناك مناطق لا يوجد بها إلا الخبز الخاص بالتموين، وبالتالى تم حذف مستحقى التموين من منظومة السلع التموينية فقط ويحصلون على الخبز حتى الآن".