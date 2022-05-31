شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 889 شابا واستخراج 882 شهادة قياس مستوى المهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 889 شاباً، منهم 13 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1270 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي، قامت المديرية باستخراج 438 شهادة قياس مستوى المهارة، و454 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 20 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقي 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 42 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 320 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد ندوة توعية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 70 منشأة ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتين توعيتين في نفس المجال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 76 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 39 آخرين، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 86 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.