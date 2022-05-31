شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تزويد 150 مكتبة بالمساجد الكبرى بركنا تثقيفيا للطفل يضم 15 كتابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف تزويد 150 مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى بركن تثقيفي للطفل، يضم 15 كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة من سلسلة (رؤية للنشء) بكل مكتبة من المكتبات.

ولفتت الوزارة إلى أن الكتب التي سيتم تزويد المكتبات بها هى :

1. حكايات فردوس وسماحة

2. رحلة إلى مركز الأرض

3. قرأت لك

4. فكرة في كتاب

5. ريم والجد رضوان

6. الحقيقة والخيال

7. بين الحقيقة والخيال

8. أغرب من الخيال

9. القفز فوق الصعاب

10. أحلم

11. يحدث في المدرسة

12. حروب وهمية

13. علماء العرب

14. مغامرات فلفلة

15. قطار الأخلاق

وكان الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف، أكد أنه في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني المستنير، وتثقيف الجمهور لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الدين والحياة، سيتم تزويد جميع مكتبات المساجد بعدد (30947) كتابًا، لافتا إلى أن من أهم الكتب التى أصدرتها الوزارة في مجال زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني، والتي سيتم تزويد جميع المكتبات بها، والبالغ عددها (417) مكتبة عامة على مستوى المديريات الإقليمية هي:

• مقاصد الشرع وقضايا العصر.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية .

• التسامح منهج حياة.

• الآداب العامة.

• الدولة مفهومها وتطورها .

• هويتنا الواقية في زمن العولمة.

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

• بناء الوعي.

• الكليات الست.