شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى العلمى السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى العلمي السنوي بعنوان “الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية" صباح الأربعاء 1 يونيو، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يفتتح الملتقي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتوى عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور خالد عبد الجواد عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية.

يشارك في الملتقى الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، الدكتور محمود مسُلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ ، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي.

ويستهدف الملتقى العلمي للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تحليل التجارب المحلية والدولية في مجال الإعلام السكاني، واستخلاص رؤية مستقبلية لتطوير الأداء الإعلامي في مجال التعامل مع التنمية الأسرية بشكل عام والقضية السكانية بشكل خاص.