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القومى للمرأة يطلق قوافل طبية بقرى حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس القومى للمرأة ،  قوافل طبية بعدد من  القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية  التى ينفذها  المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

 

وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف على السيدات والرجال والأطفال في جميع التخصصات، مع توفير الأدوية المجانية للتخصصات الرمد والنساء والاطفال و العظام، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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