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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور.. الكابوريا من 17-45 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أسعار الأسماك اليوم من سوق العبور ضمن دليل الخدمات التى تقدمها الوزارة.
وفى التقرير التالى نرصد أسعار الأسماك..
1- بلطى درجة أولى يتراوح من 27-35.
2- بورى يتراوح من 55-75.
3- قشر بياض يتراوح من 60-110
4- مرجان يتراوح من 50- 60
5- ماكريل يتراوح من 25-35
6- بربونى يتراوح من 100-140
7- كابوريا يتراوح من 17-45
8- موسى يتراوح من 140-200
9- دنيس يتراوح من 100-160
أسعار الاسمالك