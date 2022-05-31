القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أسعار الأسماك اليوم من سوق العبور ضمن دليل الخدمات التى تقدمها الوزارة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور.. الكابوريا من 17-45 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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