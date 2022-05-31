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تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور.. الكابوريا من 17-45 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أسعار الأسماك اليوم من سوق العبور ضمن دليل الخدمات التى تقدمها الوزارة.

 

وفى التقرير التالى نرصد أسعار الأسماك..

 

 

1- بلطى درجة أولى يتراوح من 27-35.

 

2- بورى يتراوح من 55-75.

 

3- قشر بياض يتراوح من 60-110

 

4- مرجان يتراوح من 50- 60

 

5- ماكريل يتراوح من 25-35

 

6- بربونى يتراوح من 100-140

 

7- كابوريا يتراوح من 17-45

 

8- موسى يتراوح من 140-200

 

9- دنيس يتراوح من 100-160

 


أسعار الاسمالك

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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