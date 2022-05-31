شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ونقابة أطباء مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتطوير نادي نقابة الأطباء بالبحر الأعظم بالجيزة وبمشاركة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان

وقعت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان مركز الاستشارات المعمارية والفنون التشكيلية وأعمال الترميم عقد تطوير نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ووقع العقد الدكتورعمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك ورئيس مجلس إدارة مركز الإستشارات المعمارية والفنون التشكيلية وأعمال الترميم، ووقع العقد عن نقابة الأطباء الدكتور حسين محمود خيري نقيب أطباء مصر.

وحضر توقيع العقد كل من الدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المجلس الأستشاري، و الدكتور محمد محمود عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم العمارة ومدير مركز الدراسات الاستشارات المعمارية والفنية بالكلية، و الدكتورة منال شبل محمد المدرس بقسم تاريخ الفن، مندوبة مركز الإستشارات عن قسم تاريخ الفن.

كما شارك من نقابة الأطباء كل من الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة، و الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، و الدكتور أحمد حسين أمين عام النقابة المساعد.

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة تفخر بكلية الفنون الجميلة ومساهماتها فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة في أعمال تطوير متعددة وإضافة الجانب الفني والحضاري بصورة تشرف الجامعة والكلية .

وأضاف الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية أن هذا التعاقد يأتي فى إطار سياسة الجامعة والكلية لخدمة المجتمع والمساهمة في تطوير وتجميل مؤسسات الدولة فى إطار منظومة علمية وفنية ومعمارية حديثة .

ومن ناحية أخرى صرحت الدكتورة أمينة يحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التعاقد مع نقابة الأطباء هو تنفيذ لسياسة الجامعة و الكلية للمشاركة في تقديم خدماتها للمجتمع وخدمة مؤسسات الدولة وأن الكلية تحرص على ذلك دائماً .

وأوضح نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري أن نقابة الأطباء كانت حريصة على إسناد أعمال الرسومات المعمارية والفنية لتطوير مقرات وممتلكات النقابة والإشراف عليها إلى جهة متخصصة لذا تم التعاقد مع كلية الفنون الجميلة .

وأضاف الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن هذا التعاقد بين النقابة وكلية الفنون الجميلة لتطوير نادي أطباء البحر الأعظم بالجيزة وهو بداية لتطوير مقرات نقابة الأطباء ونوادي الأطباء المختلفة .

ويعتبر هذا التعاقد بين كلية الفنون الجميلة مركز الإستشارات المعمارية والفنون ونقابة أطباء مصر هو بداية تعاون مستمر لتطوير جميع المقرات والنوادي والمنشأت الخاصة بنقابة الأطباء .