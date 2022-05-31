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صحيفة إماراتية: الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن تعزز مسيرة التنمية الشاملة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والأردن تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتحقق كل مستهدفاتها برؤى وترسخ فى الوقت نفسه لتعاون غير مسبوق يرسى قواعد التكامل الاقتصادي، وترجمة واقعية للرؤى المشتركة الساعية لبناء شراكات فاعلة تدعم التعاون الاقتصادي العربي مستقبلا.

 

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ارتياد مستقبل" - أن الشراكة الواعدة تأتي استجابة للظروف والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما تتطلبه من إجراءات قادرة على زيادة مقدرات البلدان الثلاثة سواء في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والاستفادة من تداعيات جائحة ، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية التي تحيط بالعالم وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية.

 

وأشارت إلى أن الشراكة الثلاثية ترتكز على أهداف استراتيجية تتضمن تطوير صناعات قادرة على المنافسة، وضمان سلاسل توريد مرنة، وتحقيق نمو مستدام، فيما تفرض بعض المجالات الحيوية نفسها كأولوية ملحة مثل تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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