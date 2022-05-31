شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشارك بحفل عشاء سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصرى الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك فى الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى التى بدأت أعمالها 27 مايو 2022 بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 11 يونيو 2022 ، وذلك على شرف، محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس الوفد الثلاثى المصرى فى المؤتمر.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات ، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

كما تناول اللقاء خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية من قبل لجنة المعايير الدولية بالمؤتمر ، حيث أكد وزير القوى العاملة أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، لافتا إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتى من بينها القرارات الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم .

كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية والقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

وأهدى وزير القوى العاملة، السفير المصرى هدية تذكارية بهذه المناسبة، ومن جانبه توجه السفير بالشكر والتقدير للوزير على هذه اللفته الجميلة.

وأكد أعضاء الوفد الثلاثى حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة وكرم الضيافة المصرى بمنزله على بحيرة جنيف.