شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صور رفع القمامة والمخلفات من شوارع 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لتنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة عودة الانضباط للشارع المصرى، واستعادة المظهر الحضارى، وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصدت الوزارة جهود محافظات: "أسوان، المنيا، الشرقية، الأقصر، كفر الشيخ، سوهاج، الدقهلية، بنى سويف، الغربية، المنوفية"، لتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، مشددة على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.