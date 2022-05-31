شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوى العام يبدأون امتحان الفرصة البديلة فى اللغتين الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء والأحياء والفلسفة والمنطق، ضمن امتحانات الفرصة البديلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات تعقد ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة، وتكون الأسئلة اختيارا من متعدد فقط، على أن يحصل الطلاب على راحة 15 دقيقة بين كل امتحان وأخرـ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا مكافحة الغش داخل اللجان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات عقد امتحان الفرصة البديلة والدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حرصا على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة عربى ولغات ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة، تشمل الطالب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أثناء عقد الامتحان الأصلى والذى عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.