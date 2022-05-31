شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: خبراءنا فى الخارج أدركوا أن شعار الجمهورية الجديدة واقع نعيشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن خبراء المصريين فى الخارج لديهم شعور قوى بأهمية دورهم فى الجمهورية الجديدة ، قائلة: خبراء المصريين فى الخارج شعروا بواجباتهم وأدركوا أن شعار الجمهورية الجديدة واقع يعيشه المصريين فى الداخل والخارج وليس شعار.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة بدأت فى 2015 للتواصل مع المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، وذلك مع بدء عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية.

وتابعت الوزيرة فى كلمتها: كان هناك اهتمام بكافة شرائح المصريين فى الخارج وهو ما ظهر واضح للجميع، حيث امتد هذا الاهتمام لأبناء الجيل الثانى والثالث من خلال مبادرة "اتكلم عربى" لتعميق مفاهيم الهوية والمواطنة والولاء والانتماء.

وتابعت: حتى المهاجر غير الشرعى اهتمت به القيادة السياسة وهو ما جاء من خلال مبادرة مركب النجاة، قائلة: الدولة ليست ضد الهجرة وإنما هى ضد الهجرة غير الشرعية حيث تحرص الدولة على حياة أبناءها وأمنهم وسلامتهم

وقالت مكرم: خبراء مصر بالخارج لم ينسوا دورهم وأن الدولة محتاجة ولادها فى هذه المرحلة وهذه الفترة حان الوقت أن نلتف جميعا حول الوطن فى ظل هذه الظروف الراهنة، موجهة التحية لشهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن .

واختتمت كلمتها: "الشعب المصرى لديه إيمان قوى جدا أن ربنا مش بينسى حد" .

وأكدت وزيرة الهجرة ، أن مؤتمرات "مصر تستطيع"، تأتى في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

وتابعت: المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

وأكدت أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وتابعت: تضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يبلغ عدد جلساته 12 جلسات ويناقش مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وستتعرض الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.