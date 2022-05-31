شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية السويد القضايا محل الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية السويد آن ليندّ، وذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة ستوكهولم.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر" أن المشاورات تطرقت لبحث سبل العمل المشترك بين مصر والسويد من أجل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والتحول الأخضر، وكذا لتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ، والذي يُعقد بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ووزير البيئة الصيني؛ فضلاً عن وزير الدولة البريطاني رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب العديد من الوزراء والمسئولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الاجتماع في إطار الجلسة الخاصة ببحث الجهود المبذولة على صعيد عمل المناخ الدولي خلال العام الحالي، حيث يستعرض خلالها رؤية مصر لشتى جوانب عمل المناخ الدولي وما يتعين التركيز عليه من أولويات خلال الفترة المقبلة في إطار السعي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ والإعداد لانعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما أضاف حافظ أن الزيارة ستشمل أيضاً شقاً ثنائياً، حيث من المقرر لقاء الوزير شكري مع وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندّ" لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في عدد من المجالات، أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والسياحة والتحول الأخضر.