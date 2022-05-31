شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تقدم الأعمال بأول طريق يربط "سفنكس الجديدة" بشبكة طرق إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، تقدم الأعمال بأول طريق بطول ١٦ كم جارٍ تنفيذه بالمدينة، يربط بين المدينة وشبكة طرق إقليمية سريعة حيث يهدف إلى ربط طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري الإقليمي مروراً بمحور روض الفرج/الضبعة، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الطريق بلغت حوالي 50%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن الطريق بعرض ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين التي ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعي بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواقيت المحددة للانتهاء من التنفيذ وبأعلى كفاءة وجودة.