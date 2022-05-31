شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن ضوابط التقدم لرياض الأطفال للعام الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة تعليماتها للراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2022 / 2023.

تعليمات التسجيل:

يبدأ التسجيل من يوم 1/6/2022 و ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2022، موضحة أنه يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا، والالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

- الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله

- الحد الادنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

- برجاء اختيار الرغبات الاقرب لمحل السكن

تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات

- قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)

-قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)

- قطاع الفردوس(منطقة الفردوس) : ويشمل (مدارس منطقة الفردوس)

- قطاع الفردوس(منظقة ابنى بيتك) : ويشمل ( مدارس منطقة ابنى بيتك وحدائق اكتوبر) (ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الاهرام والرماية كمربع سكنى)

- قطاع الفردوس(منطقة دهشور): ويشمل ( مدارس منطقة دهشور)

قطاع الفردوس(اورسكوم) : ويشمل ( مدارس منطقة أوراسكوم)

- قطاع المتميز: ويشمل ( مدارس غرب سويمد و الحى المتميز)

- قطاع العاشر(محور الكفراوى): ويشمل (مدارس محور الكفراوى )

- قطاع العاشر(الحى السادس) : ويشمل (مدارس منطقة السادس)

- قطاع العاشر(الحى العاشر) : ويشمل (مدارس منطقة العاشر)

- قطاع أبناء الجيزة (البراعم): ويشمل (مدارس ابنى بيتك المنطقة السادسة ومنطقة ابناء الجيزة)

- قطاع ال (800 فدان): ويشمل (منطقة ال 800 فدان ومدرسة الامام محمد عبده)

- قطاع (الشيخ زايد) “مدينة” الشيخ زايد

- قطاع (ابو النمرس) “مركز ومدينة” أبو النمرس

- قطاع (اوسيم) “مدينة ومركز” اوسيم

- قطاع (كرداسة) “مدينة” كرداسة

- قطاع (الحوامدية) “مدينة” الحوامدية

- قطاع (البدرشين) “مركزومدينة” البدرشين

- قطاع (العياط) “مركز ومدينة” العياط

- قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )

- قطاع (الصف) “مدينة” الصف

- قطاع (اطفيح) “مركز ومدينة” أطفيح.

وأوضحت المديرية، أنه تقسيم القطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة، موضحة أن الرقم القومى لا يكرر، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، مضيفة أنه يتم اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن.

قطاع 6 اكتوبر أ : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات

جنوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات

الهرم : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة)

بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات

- يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على ولى الامر متابعة نتيجة التنسيقات مع الادارة التعليمية التابعة، والتأكيد على أولياء الامور ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

وحددت المديرية محتوى الملف المقدم من الطالب للمدرسة وتشمل:

- أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ، ملف كامل الدمغات ، 10 صور شخصية حديثة للطفل إثبات محل السكن، كما يحظر قطعياً جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى.

وتابعت المديرية: من حق ولى الأمر التقدم بالمدارس الرسمية للغات مرة واحدة فقط ويمكن تعديلها حتى نهاية مدة التقدم المعلنة وله الحق بالتقدم بالمدارس الرسمية المتميزة مرة اخرى وايضا يمكن تعديل ما تم تسجيله، وتسجل بيانات الطفل الأرقام من واقع شهادة الميلاد وكتابة الأرقام باللغة الانجليزية وليس باللغة العربي

وأكدت المديرية أنه يتم التقدم عبر الرابط التالى:

https://gizaresult.com/web/kg