شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر اليوم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

يتناول المؤتمر عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.