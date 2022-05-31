الارشيف / أخبار مصر

ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج،  النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" لمدة يومين،   بمحافظة القاهرة.

 

وينشر "الخليج 365 " تفاصيل المؤتمر وأهم أهدافه كما يلى : 

 

 

1-  يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

2- المؤتمر يأتى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج 

 

3- يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، و عدد من الشركات الأجنبية.

 

 4- المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية

 

5- سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة

 

6- يسعى من أهدافه لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة

 

7-  تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

 

8- المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة

 

9- المؤتمر يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال

 

 10-  سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة

 

11- تضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة

 

12-  يبلغ عدد جلساته 12 جلسة تتناول العديد من محاور الصناعة ومجالاتها المختلفة 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا